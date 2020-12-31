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  4. Amanoslar'da PKK'ya darbe: Mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

Amanoslar'da PKK'ya darbe: Mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

31.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Amanoslar'da PKK'ya darbe: Mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca 30 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu'nda 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanıldığı düşünülen sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise imha edildi. Malzemelerle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

(DHA)

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