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Amanoslarda 8 kilo TNT ve 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı ile 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Amanoslarda 8 kilo TNT ve 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı ile 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağları eteklerinde yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 elektrikli fünye buldu. Ele geçirilen patlayıcı ve amonyum nitratın PKK'lı teröristlere ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Amanoslarda 8 kilo TNT ve 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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