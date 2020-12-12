HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amanoslarda bulunan PKK’ya ait sığınak imha edildi

Amanoslarda bulunan PKK’ya ait sığınak imha edildi

12.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
'Kız arkadaşımı işten aldım' dedi cezadan kurtulamadı'Kız arkadaşımı işten aldım' dedi cezadan kurtulamadı
İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!
1/

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

'Kız arkadaşımı işten aldım' dedi cezadan kurtulamadı

'Kız arkadaşımı işten aldım' dedi cezadan kurtulamadı

Esenler'de marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Şüpheli tutuklandı

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bodrum'da balıkçılar buldu! SAS komandoları harekete geçti

Bodrum'da balıkçılar buldu! SAS komandoları harekete geçti

Balıkesir'de pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı

Pozitif vakaların bulunduğu hanelere bu yazı asıldı

Bartın Irmağı'nda tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Şiddetli yağış Antalya'yı olumsuz etkiledi! 100.3 kilogram yağış düştü

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! 100.3 kilogram yağış düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.