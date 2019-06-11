HABER

Amanoslar'da doğaya bin keklik salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hatay'da, Amanoslar kırsalına salınan bin keklik sayesinde hem neslin korunması hem de zararlılar ile mücadele edilmesi amaçlanıyor

Hatay'da, yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş'tan getirilen bin keklik Amanoslar'da doğaya salındı.

Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nden getirilen keklikler, Kırıkhan ilçesi Amanoslar kırsalında doğaya bırakıldı.

Burada düzenlenen etkinliğine katılan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, amaçlarının yaban hayatın korunması ve bölgede doğal dengeyi sağlamak olduğunu belirtti.

Nesli tükenmekte olan kuşların neslinin devamı için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Karamehmetoğlu, "Bin adet kekliğin doğaya bırakılmasındaki amaç hem neslin korunması hem de bölgedeki toprağa zararlı bulunan çekirge ve süne gibi bir kısım hayvanların bunlar tarafından yenilerek gübre ile mücadele veya ilaçla mücadeleye gerek kalmaksızın tabiatın içerisindeki dengeye fayda sağlamak." dedi.

Karamehmetoğlu, avcılara da uyarılarda bulunarak, bu hayvanların avlanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
İmamoğlu: Beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştirİmamoğlu: Beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştir
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday olduMeteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keklik kırıkhan kaymakamı zafer karamehmetoğlu

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterler devreye girdi

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.