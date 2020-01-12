HABER
  4. Amanoslar’da "Kapan-2 Operasyonu" başladı

Amanoslar’da "Kapan-2 Operasyonu" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay’ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığınca yeni yılla birlikte başlatılan "Kapan" operasyonları çerçevesinde Hatay’da “Kapan-2 Amanoslar Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay’ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığınca yeni yılla birlikte başlatılan "Kapan" operasyonları çerçevesinde Hatay’da “Kapan-2 Amanoslar Operasyonu” başlatıldı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen başlatılan operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel (38 operasyonel tim) görev alıyor. Operasyon çerçevesinde bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen bir adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi. "Kapan-2 Operasyonu"nda sığınakların etrafında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmalarına devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele harekatının her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk halkının yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdiTebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi
 (ÖZEL) Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor (ÖZEL) Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evine hırsız girdi, isyan etti: Komşuluk öldü mü?

Evine hırsız girdi, komşularına isyan etti

'Beni kandırıyorsunuz' dedi, terör estirdi

'Kandırıyorsunuz' dedi, terör estirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

Son dakika: Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başladı

Çok sayıda güvenlik gücü katılıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında! İstanbul'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında!

Bakan Varank, gece kayağı yaptı, herkesi davet etti

Bakan'dan gece kayağı! Herkesi davet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.