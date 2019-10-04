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Amanoslar’da PKK cephaneliği ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Osmaniye’de Amanos dağlarında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü şekilde çok sayıda silah, silahlara ait mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerince başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinçli-11 Operasyonu kapsamında, 4 Ekim 2019 tarihinde Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah mühimmat deposu olarak kullanıldığı değerlendirilen yerler tespit edildi.Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde yürütülen operasyonda toprağa gömülü vaziyette M-16 piyade tüfeği, dürbünlü Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 38 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet RPG-7 mühimmatı, 12 EYP düzeneği, 10 adet M-14 mayın, 8 el bombası, 13 telsiz, mavzer, gece görüş el dürbünü, 32 elektrikli fünye, 15 kilo patlayıcı madde, silah üstü dürbün, el dürbünü, 1080 adet 5.45 mm çapında mermi, 880 adet 7.62 mm çapında mermi, 443 Bixi makineli tüfek mermisi, 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mermisi, 1980 metre kablo, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 not defteri, 5 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 leşker kıyafeti, 30 av tüfeği fişeği, avcı yeleği, 3 kütüklük, 2 harbi, tabanca kılıfı, EYP düzeneklerinin kullanma talimatı yazılı 4 kağıt ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Delil niteliği taşıyan bulunan silah ve mühimmatlara el konulurken bazı malzemeler de cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Amanoslar’da PKK cephaneliği ele geçirildi

Osmaniye’de Amanos dağlarında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü şekilde çok sayıda silah, silahlara ait mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerince başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinçli-11 Operasyonu kapsamında, 4 Ekim 2019 tarihinde Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah mühimmat deposu olarak kullanıldığı değerlendirilen yerler tespit edildi.
Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde yürütülen operasyonda toprağa gömülü vaziyette M-16 piyade tüfeği, dürbünlü Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 38 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet RPG-7 mühimmatı, 12 EYP düzeneği, 10 adet M-14 mayın, 8 el bombası, 13 telsiz, mavzer, gece görüş el dürbünü, 32 elektrikli fünye, 15 kilo patlayıcı madde, silah üstü dürbün, el dürbünü, 1080 adet 5.45 mm çapında mermi, 880 adet 7.62 mm çapında mermi, 443 Bixi makineli tüfek mermisi, 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mermisi, 1980 metre kablo, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 not defteri, 5 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 leşker kıyafeti, 30 av tüfeği fişeği, avcı yeleği, 3 kütüklük, 2 harbi, tabanca kılıfı, EYP düzeneklerinin kullanma talimatı yazılı 4 kağıt ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan bulunan silah ve mühimmatlara el konulurken bazı malzemeler de cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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