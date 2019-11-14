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Amanoslar'da PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda toprağa gömülen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanoslar'da PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda toprağa gömülen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanos Dağları bölgesindeki çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, bölgede icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen bir noktadaki sığınaklarda, toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi.

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