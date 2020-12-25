HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amanoslar’da PKK’ya ait sığınak bulundu

Amanoslar’da PKK’ya ait sığınak bulundu

25.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu. Ekipler, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu’ya destek verdi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında ara, bul ve yok et taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde patlayıcı madde, mühimmat ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazan ekipler İçişleri Bakanı Soylu’nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
26 çocuğu istismar eden öğretmenle ilgili yeni gelişme26 çocuğu istismar eden öğretmenle ilgili yeni gelişme
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü! İfadesi 'pes' dedirtti

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü! İfadesi 'pes' dedirtti

Antalya'daki iğrenç olayda yeni gelişme: Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen yine hakim karşısına çıktı

26 çocuğu istismar eden öğretmenle ilgili yeni gelişme

Sınavlar ertelenince çocuklar böyle eğlendi

Haberi alan çocuklar dışarı fırladı

Öğretmen atamaları 2021... Kaç bin öğretmen ataması olacak, açık kadro sayısı ve branşlar belli mi? 2021 öğretmen atamaları tarihleri ne zaman?

Gözler öğretmen atamalarında!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Müsaade etmeyeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.