HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi

Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 08:24 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda, nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüntülendi.

Yayla evlerini temizlemeye giden Nazım Emre Ergen, evin içerisinde sarı, siyah parlak renkli bir sürüngene rastlayınca cep telefonu ile görüntülerini kaydetti. İnternette araştırma yapan ve türüne az rastlanan bir sürüngen olduğunu öğrenen Nazım Emre Ergan, "Edindiğimiz bilgiler sonucunda, türüne az rastlanan ve zararsız olan bu sürüngeni evlerden uzak bir bölgeye yine doğal yaşamına bıraktık. Tüm yaylacılardan da bu yabani yaşam tarzlarına saygı duyarak öldürmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Doğada rastlanılan bu canlının, sarı siyah parlak renklerinden korkulmamasını isteyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları söyledi:

"Türüne az rastlanan bir sürüngenle karşı karşıyayız. Sarı siyah parlak renkleri bizleri korkutmasın. Zehirli ısırık veya zehir püskürtme gibi kabiliyetleri olmayan sadece yağmurlardan sonra ortaya çıkarak sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen kendi halinde bir canlımızdır. Sadece tehlike durumunda gözlerinin arka kısmından sütümsü bir zehir salgılarlar. Bu zehir sayesinde kendilerini yemek isteyen kedi, köpek gibi canlıların ağız bölgesinde ciddi salgı artışı yaptırarak kendilerini tükürterek hayatta kalmaya çalışırlar."

'KÜKÜRTLE UZAK TUTABİLİRSİNİZ'

Ali Laçinbala, semenderin ancak elde sıkılıp korkutarak zehir salgılayabileceğini belirterek, "Bu zehri ancak açık yaramıza sürerek veya gözümüze sürerek maruz kalabiliriz. Bu tip hayvanları evlerimizin ve kamp alanlarımızda görmek istemiyorsanız zirai ilaç bayilerinden alacağınız 5- 10 liralık kükürt kullanarak hem uzak durursunuz hem de doğamızı ve topraklarımızı zehirlememiş olursunuz" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Evin bodrumunda bulunmuştu! Bakın o iskelet neye aitmişEvin bodrumunda bulunmuştu! Bakın o iskelet neye aitmiş
Aks nedir, nasıl kırılır?Aks nedir, nasıl kırılır?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Temmuz 2020 Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

110 TL karşılığında koronavirüs testi! Türkiye'de ilk kez kuruldu

110 TL'ye koronavirüs testi! Türkiye'de ilk kez kuruldu

Evin bodrumunda bulunmuştu! İskeletin neye ait olduğu ortaya çıktı

Evin bodrumunda bulunmuştu! Bakın o iskelet neye aitmiş

“Kim Kardashian’a benzemek için günde 6 saat harcıyorum”

“Kim Kardashian’a benzemek için günde 6 saat harcıyorum”

İstanbul Boğazı'nda korona etkisi! Tek tek topladı

İstanbul Boğazı'na korona bulaştı!

Kırmızı ışıkta geçti, araçlar birbirine girdi

Kırmızı ışıkta geçti, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.