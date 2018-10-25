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Amanoslar'da, toprağa gömülü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü bidon bulundu.

Amanoslar'da, toprağa gömülü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü bidon bulundu. Bidonun içinden terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen malzemeler çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emir komutasındaki JÖH timlerince Amanoslar bölgesinde; terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.
Bu kapsamda, merkez ilçe Kırıklı köyü mülki sınırlarında bulunan Hacı Dağı bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü jelikan bidon tespit edildi. Yapılan incelemede; 1 akü, 5 litre mazot, 2 pil, 3,5 metre branda, panço, 50 litre su dolu jelikan, 8 litre pekmez, 2 çikolata, 3 porselen bardak ve 3 hazır çorba ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. ​Bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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