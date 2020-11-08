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Amanoslar’da yeniden operasyon başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 16:07 | Son Güncelleme

Paramotorlarla Amanos Dağları’na geçtikleri tahmin edilen terörist grubu nedeniyle Amanoslar’da operasyon başlatıldı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında, hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve Güvenlik Korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.

Paramotorlarla Amanos Dağları’na geçtikleri tahmin edilen terörist grubu nedeniyle Amanoslar’da operasyon başlatıldı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında, hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve Güvenlik Korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.

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