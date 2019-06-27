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Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Düziçi ilçe sınırları içinde yer alan ve adını yeşil doğasından alan Yeşil Şelale, hem doğaseverlerin hem de sıcaktan bunalanların uğrak mekanı haline geldi.

Düziçi ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Yeşil Şelale, doğal güzelliği, soğuk suları ve görselliğiyle gerek doğaseverlerin gerekse sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin tercih ettiği uğrak mekanlarından biri.

Amanoslardan doğarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülen Yeşil Şelale'ye gelen ziyaretçiler, suyun biriktiği yerde yüzüyor, zaman zaman şelaleye tırmanarak kendilerini 10 metre yükseklikten serin sulara bırakıyorlar.
Ailesiyle birlikte şelaleye gelen Erkan Şimşek, Düziçili olduğunu, hem serinlemek hem de piknik yapmak için şelaleye sık sık geldiğini söyledi. Şelalenin tam bir doğa harikası olduğunu ancak yeterince tanınmadığını dile getiren Şimşek, şunları söyledi:
"Buraya daha çok bu bölgenin insanları geliyor. Dışarıdan pek insan gelmiyor. Ama buranın gerçekten tanıtılması gerek. Böyle bir güzelliği herkes görmeli."
Osmaniye'den gelen Akın Koca da, havaların çok sıcak gittiğini ve biraz nefes alabilmek için Yeşil Şelale'ye geldiğini ifade ederek, "Buraya geliyoruz, çocuklarımla birlikte yüzüyoruz, piknik yapıyoruz. Burayı çok seviyoruz. İnsanın içini açıyor. Doğası, suyu, havasıyla herkesin gelip görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.(AA)
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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Yeşil Şelale

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