"Açık ameliyatlarda yaklaşık 10-15 santimetrelik bir kesi yapıyoruz, bu ameliyatta ise yok. 4 tane yarım santimlik deliklerden robotun kollarını karnın içerisine yerleştiriyoruz ve cerrah bu ameliyatı oturduğu yerden başarılı şekilde yapabilmekte. Mide, pankreas, yemek borusu gibi sindirim sisteminde oluşan tümörleri bu robotik sistemle başarıyla alıyoruz."

Bölgede bu tür ameliyatın sadece BEAH'ta yapıldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

Opr. Dr. Yılmaz Özdemir, yaptığı açıklamada, hastaya yapılan endoskopide midesinde tümör tespit ettiklerini ve hemen ameliyat kararı aldıklarını belirtti.

Basın mensuplarının da izlediği ameliyatta İlbaş'ın midesindeki kanserli kitle hem konforlu ve hem de ağrısız ameliyatla alındı.

Yapılan tetkiklerinde mide kanseri teşhisi konulan İlbaş, hastanenin Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yılmaz Özdemir ve ekibi tarafından "Da Vinci" robotuyla ameliyat edildi.

Palandöken ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Firdes İlbaş, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) gitti.

Erzurum'da mide kanseri Firdes İlbaş'ın vücudundaki kitle, doktorlarca yapılan ameliyatta "Da Vinci" adı verilen robot kullanılarak alındı.

Özdemir, "Da Vinci" robotu ile yapılan ameliyatın hasta açısından da yararlı olduğuna işaret ederek, "Hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı ve şikayetleri az oluyor. Daha erken ayağa kalkıp normal hayatlarına dönmekteler. Bu sistem sayesinde yapılan ameliyatlarda, hasta daha erken taburcu olmaktadır." dedi.

Robot ile 60 ayrı sindirim sistemi tümörünü ameliyat ettiklerini belirten Yılmaz Özdemir, cerrah acısından da avantajları olan sistem ile cerrahın oturduğu yerde bütün kontrol kendisinde olacak şekilde ameliyatı yapabildiğini ifade etti.

