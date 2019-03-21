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Amansız hastalığa halaylı ve tiyatrolu terapi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Erzurum'da kemoterapi gören kanser hastaları, hastanedeki programda hastalıklarını bir nebze de olsa unutarak şarkılar eşliğine yakınları ile hem halay çekti hem de tiyatro gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı - KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan: - "Programlardan dolayı hasta ve yakınlarından çok olumlu sonuç aldık, onların duası bizim için çok önemli" - 66 yaşındaki kanser hastası İhsan Tan: - "Çok güzel program oldu. Hem eğlendik hem güldük hem de güzel vakit geçirdik. Moral bizim gibi hastalar için önemli"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesinde (BEAH) kemoterapi gören kanser hastaları, hastanede düzenlenen sazlı sözlü ve komedi içerikli tiyatro programda hastalıklarını unutarak halay çekip oynayarak moral buldu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliğince, BEAH iş birliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tedavi gören kanser hastaları ve yakınlarına moral amacıyla eğlence programı düzenledi.

Program kapsamında hastanenin onkoloji servisinde sazlı ve neyli müzik grubu hazırlayan KADEM, programa tiyatrocu Cumhur Seval ile ekibinin de katılmasını sağladı.

Hastane personellerinin de katıldığı programda moralleri yükselen ve yüzleri gülen kanser hastaları ile yakınları, yöneticilerden bu tarz etkinliklerin zaman zaman yapılmasını istedi.

KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BEAH Başhekimliğinin talebi üzerine kemoterapi gören hasta ve yakınları için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özellikle kanser hastalarının daha çok moral ve desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Alkan, "KADEM öncülüğünde BEAH iş birliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla program dizisi hazırladık. Halk aşıkları, müzik dinletileri, skeç, tiyatro ve müzik eşliğinde hastalarımızla bir arada olup onlarla mutlu olduk ve aynı müziğe alkış tuttuk. Programlardan dolayı hasta ve yakınlarından çok olumlu sonuç aldık, onların duası bizim için çok önemli." dedi.

Alkan, kanser hastalarının hastaneye tedirgin ve psikolojileri bozuk şekilde geldiklerini belirterek, programda yakınları ile halay çeken hastaların yüzlerinin gülmesine vesile oldukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kanser hastaları başta olmak üzere bütün hastalara şifa dileyen Alkan, kamu yararını gözeten KADEM olarak toplumu ilgilendiren her konuda üzerlerine ne düşüyorsa onu yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

- Programla hastaların yüzü güldü

BEAH Onkoloji Servisinde yaklaşık 2 yıldır kemoterapi gören hastalardan İhsan Tan da (66) organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel program oldu. Hem eğlendik hem güldük hem de güzel vakit geçirdik. Moral bizim gibi hastalar için önemli. Program sayesinde yüzümüz güldü, 66 yaşımda halay çektim." diye konuştu.

Tan söz konusu etkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu anlatarak, bu tarz eğlenceli programların sürekli yapılmasını istedi.

Hasta yakını Şengül Yılmaz da bütün hastalara Allah'tan şifa dileyerek, "Etkinlik çok güzel oldu, güzel bir gün geçirdik. Bu tarz programlarla hasta ve yakınlarının yüzü gerçekten gülüyor. Daima böyle etkinlik olsun isteriz, moral bulduk, keyfimiz yerine geldi." ifadelerini kullandı.

Yılmaz programda emeği geçen kişi ve kurumların yanı sıra kendilerini eğlendiren müzik ve tiyatro ekibine teşekkür etti.

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BEAH Erzurum KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan kanser Kemoterapi terapi

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