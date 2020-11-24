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  4. Amansız mücadele! Köpeği için timsahla boğuştu

Amansız mücadele! Köpeği için timsahla boğuştu

24.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Amansız mücadele! Köpeği için timsahla boğuştu

ABD'de köpeği bir timsahın hedefi olan 74 yaşındaki Richard Wilbanks, uzun süren bir mücadeleyle hayvanı kurtarmayı başardı. O anlar vahşi yaşam kameraları tarafından kaydedilince sosyal medyada viral oldu.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Richard Wilbanks, bir timsahla girdiği mücadeleyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

74 yaşındaki Wilbanks’in üç aylık Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeği, Estero bölgesindeki evinin yakınlarında bir timsah saldırısının hedefi oldu.

Bir anda sudan çıkan timsah, köpeği kaptığı gibi suya geri dönmeye başladı. Köpeğinin çırpınışını gören Wilbanks, tereddüt etmeden suya koşarak timsahla boğuşmaya başladı.

Yaşlı adam köpeği için uzun süre mücadele etti.

Uzun süren bir mücadelenin ardından köpeğini timsahın dişlerinden kurtaran Wilbanks, yaklaşık 60 santimetre boyundaki timsahı da suya geri bıraktı. O anlar Florida Vahşi Yaşam ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği takip kameraları tarafından kaydedildi.

Köpeğin kurtulma anı.

The Times’ın haberine göre Wilbanks, yaşanan olayla ilgili, “Sudan adeta bir kurşun gibi çıktı. Bir timsahın bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmemiştim” dedi.

Wilbanks’in eşi Louise ise, “Vahşi hayvanların farkında olmalı ve bölgemizi onlarla paylaştığımız için şanslı olduğumuzu bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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