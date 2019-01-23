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"Amanvermez Avni" adlı oyunun galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

İBB Şehir Tiyatroları'nca Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı, Erol Üyepazarcı'nın çevirdiği, Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği "Amanvermez Avni" adlı oyunun ilk gösterimi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - İBB Şehir Tiyatroları'nca, Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı, Erol Üyepazarcı'nın çevirdiği, Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği "Amanvermez Avni" adlı oyunun galasına tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'ndeki gala gösterimine, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, sanatçılar Şebnem Köstem, Yeliz Gerçek, Elçin Atamgüç ve Gün Koper'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.İ

Oyun sonunda konuşan yönetmen Selçuk Yüksel, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda’yı rahmet ve sevgi ile anarak sözlerine başladı. Yüksel, bütün ekibe teşekkürlerini ileterek, oyunda emeği geçen sahne arkası çalışanlarını tebrik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Amanvermez Avni", Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşlarının dedektiflik macerasını konu alıyor.

Müziğini Orhan Enes Kuzu'nun, dramaturjisini Dilek Tekintaş'ın, sahne tasarımını Kerem Çetinel'in, kostüm tasarımını Beren Janset Kaplan'ın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın, efekt tasarımını Kadir Arlı'nın, hareket düzenini Senem Oluz'un yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün ve Volkan Ayhan rol alıyor.

Oyun, 23 - 26 Ocak ve 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyredilebilecek.

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