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Amanya'da yargılanan IŞİD üyesi, Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu

30.11.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da görülen davada ilk kez bir IŞİD üyesi Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu. Iraklı Taha el Cumali, beş yaşındaki bir Ezidi kız çocuğunu esir alıp ölüme terk etmek de dahil, insanlığa karşı ve savaş suçları işlemekten ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Amanya'da yargılanan IŞİD üyesi, Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu

Almanya'da görülen davada ilk kez bir IŞİD üyesi, Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu.

29 yaşındaki Iraklı IŞİD üyesi Taha el Cumali, bugün Frankfurt'ta görülen davada beş yaşındaki bir Ezidi kız çocuğunu esir alıp ölüme terk etmek de dahil, insanlığa karşı ve savaş suçları işlemekten ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Savunma avukatlarının suçlamaları reddettiği davada, Cumali insan kaçakçılığı yapmakla da suçlandı.

Yunanistan'da 2019 yılında tutuklanan ve Almanya'ya iade edilen Cumali, 2013 yılında Irak-Şam İslam Devlet'ne (IŞİD) katıldığını, Irak ve Suriye'de çeşitli roller üstlendiğini söyledi.

Cumali'nin Almanya vatandaşı eşi Jennifer Wenisch de geçen ay, birlikte esir aldıkları Ezidi kız çocuğunu kurtarmak adına hiçbir şey yapmadığı için insanlık dışı suç işlemekten 10 yıl hapis cezası almıştı.

EPA

IŞİD 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde Ezidi toplumunun yoğunlukla yaşadığı Sincar (Şengal) bölgesine girdiklerinde onbinlerce kişi dağlara kaçmış, çok sayıda Ezidi öldürülmüş, binlerce kadın ve kız çocuğu da esir alınmış ve çoğu tecavüze uğramıştı.

Kurtulan Ezidilerin bir kısmı daha sonra Almanya'ya sığınmıştı.

Almanya'nın uluslararası ceza hukukuna göre, kişi eğer etnik, ırksal, dini ya da ulusal bir grubun tamamını ya da bir kısmını yok etmek amacıyla öldürmüş, bedenen veya zihnen zarar vermişse ya da bir çocuğu zorla alıkoymuşsa soykırım yapmış sayılıyor.

IŞİD üyelerinin Ezidilere karşı insanlık suçu işlemekten yargılandığı az sayıdaki ülkelerden biri olan Almanya'daki dava sonrası, Londra merkezli insan hakları avukatı Amal Clooney de "Artık reddetmek yok, IŞİD soykırım yapmaktan suçlu" dedi.

Birleşmiş Milletler de IŞİD'in insanlığa karşı ve savaş suçu işlemenin yanı sıra Ezidilere soykırım yaptığını söylemişti.

IŞİD'in 3000'den fazla Ezidi'yi öldürdüğü, 6000 kadar kişiyi de esir aldığı tahmin ediliyor.

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