Amartya Sen Barış Ödülü'nü aldı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Sen'in "dünyayı değiştirdiğini" ifade etti.Eşitsizlik, yoksulluk, açlık ve kıtlık konularındaki eserleriyle dünya çapında üne kavuşan Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen törenle Alman Yayıncılar Birliği'nin 2020 yılı Barış Ödülü'nü aldı. ABD'de yaşayan Sen geleneksel olarak Frankfurt Kitap Fuarı sonunda düzenlenen törene video-konferans yoluyla katıldı.

Törende konuşma yapması beklenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de karantinada olması nedeniyle törene katılamadı. Steinmeier törende başkası tarafından okunan konuşmasında Sen'in "küresel adalet" düşüncesine hiç kimsenin olmadığı kadar bağlı olduğuna dikkat çekti. Sen'in akademisyen olduğuna ancak eserlerinin akademi dışına da çıktığına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, Sen'in dünyayı sadece anlamaya değil değiştirmeye çalıştığını ve bunu da başardığını ifade etti. Steinmeier'in konuşmasında, "Amartya Sen bu dünyadaki eşitsizlik ve haksızlıklara karşı yazıyor" ifadeleri yer aldı.