HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amartya Sen Barış Ödülü'nü aldı

Amartya Sen Barış Ödülü'nü aldı

18.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü Frankfurt'ta düzenlenen törenle ödülün bu yılki sahibi Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen'e verildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Sen'in "dünyayı değiştirdiğini" ifade etti.Eşitsizlik, yoksulluk, açlık ve kıtlık konularındaki eserleriyle dünya çapında üne kavuşan Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen törenle Alman Yayıncılar Birliği'nin 2020 yılı Barış Ödülü'nü aldı. ABD'de yaşayan Sen geleneksel olarak Frankfurt Kitap Fuarı sonunda düzenlenen törene video-konferans yoluyla katıldı.

Törende konuşma yapması beklenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de karantinada olması nedeniyle törene katılamadı. Steinmeier törende başkası tarafından okunan konuşmasında Sen'in "küresel adalet" düşüncesine hiç kimsenin olmadığı kadar bağlı olduğuna dikkat çekti. Sen'in akademisyen olduğuna ancak eserlerinin akademi dışına da çıktığına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, Sen'in dünyayı sadece anlamaya değil değiştirmeye çalıştığını ve bunu da başardığını ifade etti. Steinmeier'in konuşmasında, "Amartya Sen bu dünyadaki eşitsizlik ve haksızlıklara karşı yazıyor" ifadeleri yer aldı.

1933 doğumlu Amartya Sen, refah ekonomisine katkılarından dolayı 1998 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştü.

Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü, 1950 yılından beri veriliyor. Ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 2005 yılında da Orhan Pamuk layık görülmüştü.

Almanya içinden ve dışından yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen Barış Ödülü'nü alanlar arasında Hermann Hesse, Jürgen Habermas, Astrid Lindgren, Amos Oz, Mario Vargas Llosa, Mehudi Menuhin ve Max Frisch gibi isimler de bulunuyor.

dpa,epd/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş kararİran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Diğer Haberler
12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü
ABD'de uçak kazası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.