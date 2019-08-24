HABER

Amasra Belediyesinden 'tabela' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Amasra ilçesindeki parka ‘Amasra Belediyesi’ imzası ile hayvanlara yiyecek verilmemesi uyarısının olduğu tabela asılması hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Amasra Belediyesinden 'tabela' açıklaması

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesindeki parka ‘Amasra Belediyesi’ imzası ile hayvanlara yiyecek verilmemesi uyarısının olduğu tabela asılması hayvanseverlerin tepkisini çekti. Amasra Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tabela Başkan Recai Çakır’ın bilgisi olmadan, bir belediye çalışanı tarafından asıldı.
'Çevre kirliliğine sebep olduğundan, kuşlara ve sokak hayvanlarına yiyecek atmayınız' yazılı tabelanın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Amasra Belediyesi de kendi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tabelanın ilk uyarının ardından kaldırıldığını ve belediye başkanının bilgisi olmadığı belirtildi.
Yaklaşık bir ay önce tabelanın kaldırıldığı belirtilirken, bazı vatandaşlar yeni bir durum olduğunu sanarak tepki gösterdi.
‘SADECE HAYVANLARIN DEĞİL TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUM’
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise belediyenin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayla ilgili şunları söyledi:
"Sadece hayvanların değil tüm canlıların yaşam hakkını savunma konusunda Türkiye termik santrallerle mücadele tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kentin belediye başkanıyım. Çokça gönüllü dostumuz ve belediye imkânları ile Amasra sokakları, sokak hayvanları için mutlu bir kent. Tok olan canlılara bir çay bahçesi içine atılan yiyeceklerin yarattığı kirliliğin yanı sıra park içindeki vatandaşların ayaklarının altında ekmek ve simit gibi yiyecek maddelerinin ezildiğinin fark edilmesi üzerine belediye yönetimi bilgisi dışında bir çalışanımız tarafından asılan ve en az 3 hafta önce ilk uyarı ile kaldırılan bir tabela. Hatayı fark ederek belediyemizi bilgilendiren dostlara teşekkür ederiz. Tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirme adına mücadele ve müdahale edenlere selam olsun. Bilerek veya bilmeyerek haysiyet cellatlığına ortak olanları da tekrar düşünmeye çağırıyorum."

FOTOĞRAFLI

Amasra Belediyesinden 'tabela' açıklaması

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Hayvanları ölüme terk eden barınak çalışanlarına soruşturmaHayvanları ölüme terk eden barınak çalışanlarına soruşturma
Down sendromlu Canan’ın beyaz gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu Canan’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.