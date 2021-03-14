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  4. Amasra'da 103 kişi ishal ve mide bulantısıyla hastaneye başvurdu

Amasra'da 103 kişi ishal ve mide bulantısıyla hastaneye başvurdu

14.03.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Amasra'da 103 kişi ishal ve mide bulantısıyla hastaneye başvurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişinin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine içilen sudan numune alındı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, incelemelerin ardından açıklama yaparak şebeke sularının kaynatılarak tüketilmesini istedi.

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde perşembe gününden beri 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuranların çoğunluğu, serum tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane yetkilileri, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi. İlçede mahallelerde bulunan çeşmeler de belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Laboratuvar sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi.

‘SUYU KAYNATARAK İÇİN’

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
mide bulantısı
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