Amasra'daki maden faciasından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Dönmez'den denetim açıklaması: Karakutu incelenecek

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan facianın yası devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündem olan iddialara ilişkin açıklamalar yaptı. Madencilerin son durumlarıyla ilgili bilgi de veren Bakan Dönmez, denetimlere ilişkin ayrıntıları da açıkladı.
İşte Bakan Dönmez'in TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları:
Madencilerimizden 58'i sağ olarak tahliye edildi, ne yazık ki 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 11 madenci kardeşimiz ise yaralı olarak hastanelere sevk edildi.
Bugün itibarıyla sadece İstanbul'da 6 madencimizin tedavileri devam ediyor.
TTK Amasra Müesssesinin bu yıl ağustosta yapılan 4. denetimi yeraltı uzmanları tarafından yerinde denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari yöntemlere aykırı bir husus tespit edilememiştir.
Olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü desteği ilgili birimlere vereceğiz.
2022'de kurum işyerlerinde tam 26 denetim yapılmış olup bunun 4 tanesi Amasra Taş Kömürü İşletmesi Müessessesi yeraltı işletmelerinde gerçekleşmiştir.
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