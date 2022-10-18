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Amasra'daki maden faciasından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Dönmez'den denetim açıklaması: Karakutu incelenecek

18.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'da yaşanan maden faciasıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Patlamanın yaşanmasının ardından gündeme getirilen denetim iddialarına yanıt veren Bakan Dönmez, işletmenin en son ağustosta denetlendiğini, herhangi bir sorun tespit edilmediğini söyledi. İşletmede uçaklardaki gibi karakutu olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, "Hepsi kayıt altında, incelemeye ve denetime tabi olacak" diye konuştu.

Amasra'daki maden faciasından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Dönmez'den denetim açıklaması: Karakutu incelenecek

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan facianın yası devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündem olan iddialara ilişkin açıklamalar yaptı. Madencilerin son durumlarıyla ilgili bilgi de veren Bakan Dönmez, denetimlere ilişkin ayrıntıları da açıkladı.

"77 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILMIŞTIR"

İşte Bakan Dönmez'in TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları:

  • Madencilerimizden 58'i sağ olarak tahliye edildi, ne yazık ki 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 11 madenci kardeşimiz ise yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

  • Bugün itibarıyla sadece İstanbul'da 6 madencimizin tedavileri devam ediyor.

  • TTK'nın son 12 yılda yaptığı yaklaşık 677 milyon liralık yatırımın yüzde 33'ü iş güvenliğine ayrılmıştır. TTK'nın 5 Müessesesinden en küçüğü olan Amasra Müessesesine aynı yıllar arasında 77 milyon liralık yatırım yapılmıştır, bu da yüzde 49'a tekabül etmektedir.

Başlıksız-8

"AĞUSTOSTAKİ DENETİMDE TEKNİK VE İDARİ YÖNTEMLERE AYKIRI BİR HUSUS TESPİT EDİLMEDİ"

  • TTK Amasra Müesssesinin bu yıl ağustosta yapılan 4. denetimi yeraltı uzmanları tarafından yerinde denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari yöntemlere aykırı bir husus tespit edilememiştir.

  • Olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü desteği ilgili birimlere vereceğiz.

  • Kazanın yaşandığı ilk dakikalarda Sayıştay raporları gündeme getirilmiştir. Sayıştay, TBMM adına kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemekle görevlidir. Sayıştay'ın raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Ölçümler ve kontroller tam yapılmaktadır. İkinci olarak, Soma ve Ermene kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden TTK'da iyileşmeler yapılmadığına dair iddialar ortaya atıldı. Tüm müessseselerde bulunan yeraltı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Tüm iş süreçleri için risk değerlendirme yükümlülüğü getirildi, titizlikle takip edildi.

"KARAKUTU İNCELENECEK, İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILACAK"

  • 2022'de kurum işyerlerinde tam 26 denetim yapılmış olup bunun 4 tanesi Amasra Taş Kömürü İşletmesi Müessessesi yeraltı işletmelerinde gerçekleşmiştir.

  • Maden ocağının patlayacağı iddialarına da yanıt vermek istiyorum. O işletmemizde aynı uçaklarda olduğu gibi karakutumuz var. Hepsi kayıt altında, hepsi incelemeye ve denetime tabi olacak. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez maden faciası
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