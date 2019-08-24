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Amasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Amasra ilçesi, yaz döneminin en kalabalık gününü yaşadı. Küçük limanda bulunan 500 metre uzunluğundaki kumsalda yer kalmadı.

Amasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesi, yaz döneminin en kalabalık gününü yaşadı. Küçük limanda bulunan 500 metre uzunluğundaki kumsalda yer kalmadı.
Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle de adından söz ettiriyor. 2013’te 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' başlıklı adaylık dosyasıyla Amasra Kalesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendi.
Amasra bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfusu olan Amasra, bayram tatilinin sonrasında en kalabalık gününü yaşadı. Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü tarihi ilçede, küçük limandaki 500 metre uzunluğundaki kumsalda şemsiye açacak yer kalmadı. Tekne turuna da çıkan tatilciler ayrıca Amasra Kalesi ve çekiciler çarşısında da yoğunluk yarattı.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bayramda sonra en fazla kalabalığı yaşadıklarını söyleyerek, "6 bin nüfuslu ilçemizde gelen turistlerle birlikte 60 bine yaklaştık. Belediye olarak gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. İlçede önemli konular arasında yer alan otopark sorunu, bunu da Türkiye Taş Kömürleri Amasra Müessesi'nin önündeki otoparkla çözüyoruz. Amacımız gelen misafirlerin sorun yaşamamasıdır”dedi.

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Amasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadıAmasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadıAmasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadıAmasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadı

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