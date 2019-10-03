Amasra salatası için tescil başvurusu yapıldı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA) - BARTIN’ın meşhur 'Amasra salatası' için marka tescili başvurusunda bulunuldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Boran, salatanın marka haline geldiğinde ilçenin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyledi.

Amasra’nın köylerinde yetiştirilen salatalık, marul, domates, havuç, soğan, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu ve turşuların karışımıyla hazırlanan Amasra salatası için marka ve tescil için başvuruda bulunuldu. Yöreye özgü salatanın marka haline geldiğinde ilçenin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyleyen Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Amasra salatamız buranın çok eski restoran ustaları tarafından yapılan bir salata çeşididir. Salatamızın içine mevsimine göre, ilçeye bağlı köylerimizde yetiştirilen taze ürünlerin katılmasıyla muhteşem bir tat haline gelmektedir. Bununla birlikte içerisine konulan turşularla birlikte farklı bir lezzete dönüşmektir. İlçemize gelen her misafirimiz bu salatadan tatmaktadır. Bizler dernek olarak Amasra salatasının tanıtımını gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlarda yapıyoruz. Yine teknik olarak hazırladığımız raporlarla coğrafi işaretlerle Türk Patent ve Marka kurumuna Amasra salatasının tescili için başvurduk. Artık resmi olarak marka haline geldiğinde salatamız ilçemizin tanıtımında da önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.