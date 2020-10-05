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Amasra tünelinde kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Amasra tünelinde meydana gelen kazada hafif ticari araç iş makinesine arkadan çarptı.

Amasra tünelinde meydana gelen kazada hafif ticari araç iş makinesine arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 74 BM 338 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsü M.G. (75) Amasra yönüne seyir halinde iken tünel içerisinde aynı yöne seyir halinde olan iş makinasını sollamak istedi. Bu sırada karşı şeritten araç geldiğini fark eden hafif ticari araç sürücüsü M.G. yeniden şeridine dönmek isterken önünde seyreden M.D. yönetimindeki iş makinasına arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.G. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince tünel girişleri ve tünel içerisinde başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Amasra tüneli araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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