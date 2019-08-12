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Amasra'da bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır: - "İlçe merkezindeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri, ilçe girişindeki Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğümüzün alanına yönlendiriyoruz"

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, tertemiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan ilçede hafta sonlarının yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

En yakın sahili olması nedeniyle özellikle Ankara'dan yoğun ziyaretçi ağırladıklarını ve 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 40 bini aştığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"İlçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Otopark sorununa bu bayram için bir çözüm yolu bulduk. Bir kamu kurumunun iyi niyeti ve mülki idarenin onayıyla misafirlerimizi mağdur etmiyoruz. Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğümüzün boş alanını araçlar için kullanıyoruz."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu kaydetti.

Bayram tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getiren Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buluyor. Hediyelik eşya satılan Çekiciler Çarşısı'nda da yoğunluk var." dedi.

Bu arada Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amasra bayram Tatil turizm

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