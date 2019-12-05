HABER

Amasra'da belediye başkanı Recai Çakır’a çakılı saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bartın'ın Amasra ilçesinde, işten çıkarılan Berat Ö., Amasra Belediye Başkanı CHP’li Recai Çakır’a evinin önünde çakı ile saldırdı. Recai Çakır, Berat Ö.’nün elini tutarken, çevredekilerin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Berat Ö. gözaltına alındı.

Amasra'da belediye başkanı Recai Çakır’a çakılı saldırı

Olay, dün gece Amasra Kum Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Belediye’sinde müteahhit firmada otopark görevlisi olarak çalışan Berat Ö. bir süre önce işten çıkarıldı. Dün, Berat Ö. cep telefonundan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a tehdit mesajı gönderdi. Başkan Recai Çakır durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Akşam saatlerinde Kum Mahallesi’ndeki evine giden Başkan Recai Çakır, evinin önünde Berat Ö. ile karşılaştı. Berat Ö. "Savcılığa gittin de ne oldu?” diye bağırarak çakısını çıkarıp, Recai Çakır’ın boğazına doğru salladı. Recai Çakır, Berat Ö.’nün elini tutarken, çevredeki komşuları yardıma koştu. Komşuları, Berat Ö.’yü etkisiz hale getirirken, polise haber verdi. Polis, Berat Ö.’yü gözaltına aldı. Elinde küçük bir kesik oluşan Recai Çakır hastanede rapor aldı.

Recai Çakır yaşanan olayla ilgili olarak, "Daha önceden belirli sebepler yüzünden işten çıkardığımız arkadaşımız, dün bana tehdit mesajı attı. Bende şikayetçi oldum. Akşam evime gitmek istediğim sırada evimin önüne gelerek, benimle ağız münakaşasına girdi. Sonra bana saldırdı. Komşularımız araya girdi. Sonra polisler geldi. Şimdi gözaltına alındı. Ben Amasramızın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim" dedi.

(DHA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Ceyhan Belediyesinde yangınCeyhan Belediyesinde yangın
Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündemindeYakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde
Anahtar Kelimeler:
bartın Amasra amasra belediye başkanı recai çakır saldırı

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'na CHP'li Sertel'in sözleri damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Mahir Ünal: Güney sınırındaki sivil ölümler doğrudan NATO'yu ilgilendiriyor

Ünal: Doğrudan NATO'yu ilgilendiriyor

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik! 'İt dedin' tartışması

TBMM'de gerginlik! 'İt dedin' tartışması

Bahçeli: Af yasası ile ilgili kanun teklifimizi beklemeye aldık

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni Orta Asya'ya dayanıyor'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.