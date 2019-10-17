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Amasra'da bisiklet festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

BARTIN’ın tarihi turistik ilçesi Amasra’da düzenlenen 6’ncı Bartın Bisiklet Festivali, Gazhane Kültür Parkı’ndan başladı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın tarihi turistik ilçesi Amasra’da düzenlenen 6’ncı Bartın Bisiklet Festivali, Gazhane Kültür Parkı’ndan başladı.

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği'nin Amasra Belediyesi ve sponsorlar desteğinde bu yıl 6'ncısını düzenlediği festival, bugün başladı. Festivale 23 ilden 150 kişi katıldı. Festivalin başlangıcı için sabah Gazhane Kültür Parkı'nda toplanıldı. Festivalde, sırasıyla Amasra, Bartın, Tarlaağazı, Çakraz tatil köyü, Ahatlar Tepesi gezilecek. Festivalin ilk gününde bisikletçiler, Amasra ilçesinin tarihi ve turistik alanlarını gezmek için hareket etti. 4 gün sürecek festivalde bisiklet tutkunları toplam 130 kilometre yol kat ederek, etapları tamamlamış olacak.

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar, festivale yoğun katılımın olduğunu belirterek, "Bu yıl 6'ncısı düzenlediğimiz festivale umduğumuzdan fazla katılım oldu. Amacımız Batı Karadeniz Bölgesi'nin incisi Amasra’nın eşsiz güzelliklerini sonbahar ayında bisiklet severlerle buluşturmak. Ayrıca bu yıl Amasra’yı seçmemizin nedeni, 17 Aralık’ta Fatih Sultan Mehmet ilçeyi fethetmişti. Biz de bu tarihi seçerek, demir atlarımızla Amasra’yı fethetmek için yola çıkacağız. Herkesi sonbahardaki renklerin dansını görmeye bu bölgeye davet ediyorum" dedi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise festivalin ilçede yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu, belediye olarak bütün desteği verdiklerini ifade etti.

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