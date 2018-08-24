Amasra'da denize giren 2 kişi boğuldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, serinlemek için denize giren Azime Özkan (37) ile Ender Tunçbilek (52), boğuldu.
Kurban Bayramı tatili için Karabük'ten Amasra'ya gelen Azime Özkan, Göçgündemirci sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan Özkan, uzun süre havasız kaldı. Sahildekiler tarafından sudan çıkarılıp, sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azime Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 1 saat sonra Ankara'dan tatilini geçirmek üzere Amasra'ya geldiği belirtilen Ender Tunçbilek de serinlemek için Göçgündemirci sahilinde denize girdi. Dalgalara kapılan Tunçbilek, uzun süre havasız kaldı. Sahildekilerin sudan çıkarıp, sağlık görevlilerinin aynı hastaneye kaldırdığı Ender Tunçbilek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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