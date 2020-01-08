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  4. Amasra'da dev dalgalar oluştu

Amasra'da dev dalgalar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Gemiler ve balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana demirledi.
Amasra'da saatteki hızı 37 kilometreyi bulan rüzgar, 5 derece hissedilen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de seyir halindeki 2 kuru yük gemisi limana sığındı. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri ise halatların sağlamlaştırarak, teknelerinin zarar görmesini engelleme çalıştı. Büyük Limana vuran dalgalar, limandaki yürüyüş yoluna kadar gelmesi nedeniyle belediye, limana insanların giriş çıkışını engellemek için şerit çekti. Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

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