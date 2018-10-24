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Amasra'da eylem 8'inci gününde devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 8 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyunun üzerindeki asansör kulesinde eylem yapan Vedat Suna, intihar edeceğini söyledi.

AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 8 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyunun üzerindeki asansör kulesinde eylem yapan Vedat Suna, intihar edeceğini söyledi. Amasra Tarlaağazı Köyü'nde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 8 gün önce maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu üzerindeki asansör kulesine çıkarak eylem başlattı. Hafta sonu kule tepesinde üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlanarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertesi gün taburcu olan Caner evde dinleniyor. Diğer işçi Vedat Suna ise eylemini 8 gündür devam ettiriyor. Vedat Suna sabah saatlerinde kulenin tepesinden yaptığı canlı yayınla kendini asmak için ip hazırladığını söyledi. İNTİHAR EDECEĞİM Soğuk havada artık dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Vedat Suna, Ben burada 8 gündür mücadele ediyorum. Benim sesimi hiçbir yetkili duymadı. Ve ben bundan sonra soğuk rüzgar, yağmur çekmek istemiyorum. Ben tüm yetkililere sesleniyorum. Buradan alın terimi almadan inmeyecektim. Ben alın terimi alabilmek için çok mücadele ettim. Artık ben bu işi gurur ve namus meselesi yaptım. Ve ben alın terimi alamadığım için intihar edeceğim. Hazırladığım bu iple kendimi asacağım. Ondan sonra beni rahat bir şekilde indirebilirler. Bir daha sesleniyorum. Siz rahat edin, siz huzurlu olun siz mutlu olun. şeklinde açıklama yaptı. Kulenin dibinde ise taşeron şirkette çalışan 40'a yakın işçinin de destek verdiği eylemde jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

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