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Amasra'da eylem sırasında rahatsızlanan işçi taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 4 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyu vincinde eylem yaparken rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Caner adlı işçi, hastaneden taburcu edildi.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 4 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyu vincinde eylem yaparken rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Caner adlı işçi, hastaneden taburcu edildi. Tarlaağazı köyünde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 4 gün önce maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıkarak eylem başlattı. Dün akşam saatlerinde kule tepesinde üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlanarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Caner’in hastanede yapılan tedavisinin sonrasında bugün taburcu olarak evine gittiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Caner’in evde istirahat edeceği belirtildi. Diğer işçi Vedat Suna ise dün geceki yoğun yağış nedeniyle iplerle tutturduğu branda ile sabahladı. Sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan Suna, “Dün gece Hüseyin kardeşim rahatsızlandı. Şu anda durumu iyiymiş, burası çok soğuk dün gece çok yağmur yağdı. Yağmurdan korunmak için branda gererek, çadır yaptım ama yine sırılsıklam oldum. Artık sesimizi duysunlar. Alacaklarımız ödenene kadar ucunda ölüm de olsa buradan inmeyeceğim. Bunu herkes bilsin. Ben hakkımı istiyorum, sadaka istemiyorum" diye açıklama yaptı. Kulenin dibinde ise taşeron şirkette çalışan 40’a yakın işçinin de destek verdiği eylemde jandarma ekipleri 112 ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

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