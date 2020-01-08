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  4. Amasra’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Amasra’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle Büyük Liman mevki’inde 5 metreyi bulan dalgalar mendireği döverken, İlçe Emniyet Amirliği mendireğe girişleri kapattı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle Büyük Liman mevki’inde 5 metreyi bulan dalgalar mendireği döverken, İlçe Emniyet Amirliği mendireğe girişleri kapattı. Bazı balıkçı tekneleri ise limana sığındı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevki’inde dalgalar mendireği aştı. 5 metreyi aşan dalgalar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri de limana sığındı. İlçe Emniyet Amirliği’nin mendirek bölgesine girişleri kapattığı alanda, vatandaşların bölgeye girmemesi için uyarılar yapıldı. Sağanak yağışında etkisi ile kent adeta sessizliğe büründü. Yağışların ve şiddetli rüzgarın yarında devam etmesi bekleniyor.

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