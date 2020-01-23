HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasra'da şiddetli rüzgar; denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu

Amasra'da şiddetli rüzgar; denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar, denizde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşmasına neden oldu.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar, denizde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşmasına neden oldu.
Amasra'da saatteki hızı 43 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen kaptanlar da kuru yük gemilerini büyük liman dışına ve içine demirledi. Belediyeden ise hoparlörden anons yaptırılarak, Amasralıların şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara dikkatli olması istendi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! 'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!
Yaşlılara ‘yâren’ moraliYaşlılara ‘yâren’ morali
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yakalanmıştı! Yusuf Bekmezci için son dakika kararı

İzmir'de yakalanmıştı! Flaş gelişme

5 Ocak'tan beri kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Aramalar 19'uncu gününde! Çok sayıda ekip katılıyor

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumları

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesinin nedeni...

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!

YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.