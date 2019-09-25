HABER

Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Amasra ilçesinde, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağı olduğu düşünülen sütun ve sütun ayakları bulundu.

Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağı olduğu düşünülen sütun ve sütun ayakları bulundu.
Amasra’ya adını veren kraliçe Amastris’in tapınak kalıntıları olduğu düşünülen yapılar geçen yıl Amasra Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısı ile gün yüzüne çıkartıldı. Amasra Kum Mahallesi’nde bir kişiye ait 2 dönümlük arazi üzerinde geçen yıl 2 aylık bir çalışma ile 5 adet sondaj kazısı yapıldı. Kazılan alanlarda 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figür işlemeli taban mermer kaideleri bulundu. Sütun boylarından yola çıkılarak, tapınak yüksekliğinin 6-7 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Yapılan çalışmaların ardından eserlerin üzerleri bezlerle kapatıldı. Bu yıl hiçbir çalışmanın yapılmadığı alanda kazı çalışmaların başlaması bekleniyor.
Detaylı bilimsel kazıların başlaması için beklemede olduklarını söyleyen Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, "Geçen yıl müze müdürlüğümüz tarafından orada bir sondaj kazısı yapıldı. Ortaya çıkan eserlerin Kraliçe Amastris’in tapınağı kalıntıları olarak değerlendiriyoruz. Ancak bunu net bir şekilde söylemek şimdilik doğru olmaz, daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılması gerekiyor. Durum bu şekildedir" dedi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Kraliçe Amastris’in tarihi tapınak kalıntılarını ortaya çıkarılması ilçemiz tarihi için önemli bir gelişmedir. Bu sayede belki de her tarafında tarih olan Amasra’mızda bir ilerleme kat etmiş oluruz. Tapınak kalıntılarının ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için Amasra Kültür ve Turizm Derneği olarak gereken desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulunduAmasra'da tapınağa ait sütunlar bulunduAmasra'da tapınağa ait sütunlar bulunduAmasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Uyanık müteahhitlerin 'rant' oyunu: Otel yerine rezidanslar inşa ediliyorUyanık müteahhitlerin 'rant' oyunu: Otel yerine rezidanslar inşa ediliyor
Eski dünya kertenkelelerine küresel ısınma tehdidiEski dünya kertenkelelerine küresel ısınma tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 21 Eylül'de yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı

İstanbul'da dehşet anları!

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Aralarında polisler de var

Tutuklandılar! Aralarında polisler de var

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.