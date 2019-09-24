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Amasra'ya 8 ayda 1 milyonu aşkın ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Bartın'ın 6 bin 500 nüfuslu Amasra ilçesini, yılın 8 ayında 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti - Belediye Başkanı Recai Çakır: - "Temmuz, ağustos için Amasra'nın sınırlarını zorlayan bir turist sayımız var. Doğa sporları ve kültür turizmini öne alarak sezonu genişletmemiz, yıl içine yaymamız gerekiyor"

SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 8 ayında 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Önemli turizm alanları arasında yer alan, Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen, binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor.

Yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçede, 2014'te 600 bin olan ziyaretçi sayısı, bu yılın 8 ayında 1 milyonu aştı.

- "İlçemiz nüfusunun 150 katı turist ağırlıyor"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin gerek tarihi gerekse doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Ankara'ya en yakın sahil olması nedeniyle "Başkentin denizi" niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığı günler yaşadıklarını dile getiren Çakır, "Yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçemize gelen turist sayısı sürekli artıyor. İlçemize bu yılın 8 ayında yaklaşık 300 bini konaklamalı olmak üzere 1 milyonu aşkın ziyaretçi geldi. Hedeflerimizin belki bir miktar altında ama oldukça verimli bir sezon geçirdik. Özellikle milli ve dini bayram tatillerinde ilçemiz yoğun şekilde ziyaretçi ağırlıyor." dedi.

Çakır, ziyaretçilerin yanı sıra belediye ve sivil toplum örgütlerinin tanıtım faaliyetlerine katkısıyla ilçenin turist potansiyelinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Amasra sadece kumu, denizi, balık ve salatasıyla değil, 3 bin yıllık tarihiyle kültür turizmine ve doğa sporlarına uygun bir ilçe. Bizler de bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışıyoruz. İlçemizde öncelikle bahar aylarına, daha sonra 12 aya yayılan bir turizm faaliyetini hayata geçireceğiz. Amasra'da turist sayısının çok daha fazla olması için sezonu genişletmeye ihtiyacımız var. Temmuz, ağustos için Amasra'nın sınırlarını zorlayan bir turist sayımız var. Doğa sporları ve kültür turizmini öne alarak sezonu genişletmemiz, yıl içine yaymamız gerekiyor."

- "Amasra'yı bahar ve kış mevsiminde de görün"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını söyledi.

İlçenin sonbahar ve kış aylarında da kendine has güzelliğe sahip olduğuna işaret eden Boran, şunları kaydetti:

"Amasra, özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin ve dingin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar ve kış aylarında görmek, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini yemek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek ziyaretçileri daha çok etkileyecektir. Misafirlerimize Amasra'yı bu mevsimlerde de görmelerini tavsiye ediyoruz."

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