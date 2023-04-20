AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Amasya'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet takvimi yayınlandı

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Amasya ilinde yaşayanlar 21 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde eda edilecek olan bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın 1. günü sabah cemaatle icra edilecek olan bayram namazı saatleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Amasya bayram namazı vakitleri...

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023

Amasya bayram namazı saat 06:22'de kılınacak. Amasya bayram namazı saati yanı sıra Amasya ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Amasya ilçelerinin bayram namazı saati:

Amasya bayram namazı saati: 06:22

Göynücek bayram namazı saati: 06:23

Gümüşhacıköy bayram namazı saati: 06:24

Hamamözü bayram namazı saati: 06:25

Merzifon bayram namazı saati: 06:23

Suluova bayram namazı saati: 06:22

Taşova bayram namazı saati: 06:20

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

