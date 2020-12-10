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  4. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarih verip müjdeyi açıkladı: Su ücretsiz olacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarih verip müjdeyi açıkladı: Su ücretsiz olacak

10.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarih verip müjdeyi açıkladı: Su ücretsiz olacak

Amasya’da 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2022 yılında ise evlerden su ücreti almamayı planladıklarını açıkladı.

Akdağ mevkisinden şehre geri kazandıracakları ilave su ile kuyulara ödedikleri elektrik faturasının önemli bir bölümünden kurtulacaklarını hesapladıklarına değinen Başkan Sarı, “Nerede musluk akıyorsa 2021 yılı itibariyle su yüzde 50 ucuz olacak. Suyun ücretinin yüzde 50 indirilmesiyle en ufak bir ekonomik zafiyetin söz konusu olmadığını beyan ediyoruz” dedi.

2022'DE SU ÜCRETSİZ OLACAK

Son iki yıldır Ramazan ayı ile ardındaki bayram günleri boyunca suyu ücretsiz yaptıklarını hatırlatıp 2022 yılından itibaren de evlerden su ücreti almamayı planladıklarını anlatan Mehmet Sarı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Çalışmak ve başarmak mecburiyetindesiniz" talimatıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Vatandaşlardan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın uyarılara ve temizliğe önem göstermelerini sürdürmelerini isteyen Başkan Sarı, “Biz vatandaşlarımıza temiz, ucuz su ikram ediyoruz. Bir virüse dikkat edin, bir de bize dua edin diyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan memleketi Amasya’ya gelen Mustafa Tigen de belediyenin su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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