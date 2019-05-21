Amasya Belediye Başkanı Sarı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Genel Başkan Bahçeli’ye belediye binası kapısının ilk anahtarı, belediyeden kuruluşundan günümüze kadar olan başkanlar, belediyenin kısa tarihi ve kendi özgeçmişinin yer aldığı albüm ve tarihi belediye binasının minyatür maketini hediye etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hediyelerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanı Recep Dip ve beraberindekilere teşekkür etti. Ziyarette Genel Başkan Bahçeli Amasya Belediyesi’nin işleyişi ve çalışmaları hakkında Başkan Sarı’dan bilgiler aldı. Ziyaretin sonundan hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile bol bol selam gönderdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı daha sonra sırasıyla MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Teşkilat İşlerinden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve MHP Basından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Güçer’i makamlarında ziyaret etti.