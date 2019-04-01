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Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:16 | Son Güncelleme

KUTLAMA YAPTILAR Amasya'da resmi olmayan sonuçlara göre MHP adayı Mehmet Sarı kazandı.

Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)

KUTLAMA YAPTILAR
Amasya'da resmi olmayan sonuçlara göre MHP adayı Mehmet Sarı kazandı. Belediyenin 15 yıl aradan sonra MHP'ye geçmesi ve alınan sonuç kentte partililer tarafından coşkuyla kutlandı.
Amasya'da belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Sarı kazandı. Amasya'da iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten AK Partili Cafer Özdemir, yeniden aday gösterildiği seçimleri kaybetti. Sonuçların gelmesinin ardından Yavuz Selim Meydanı’nda toplanan MHP'li seçmenler, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı, araç konvoyu ile şehir turu atttı. Belediyenin 15 yıl aradan sonra MHP'ye geçmesi ve alınan sonuç, havai fişek gösterilerinin yanı sıra kaleden yapılan 40 pare top atışıyla da kutlandı. Amasya'da 2004 yerel seçimlerinde MHP'li Hüseyin Baş, rakibi AK Partili İsmet Özarslan'a kaybetmişti.
'SİZLERLE ÖVÜNÜYORUM'
Resmi olmayan sonuçlara göre zaferini açıklayan MHP'li Mehmet Sarı, partisinin seçim otobüsü üzerinden kutlama yapan partililere seslendi. Hemşehrileriyle gururlanıp övündüğünü belirten Sarı, "Amasya’nın istikbalini, Amasyalıların kararı kurtaracaktır dedik. Ve aynen öyle oldu. Sizlerle övünüyor ve gururlanıyorum. Sizlerin destek ve duası olmasaydı, biz bugün bu sokaklarda değil evimizin içerisinde pencerenin kenarında oturur vaziyette olacaktık. Ama şimdi 15 senedir bizi görmezden gelenler, 15 senedir bizi yok sayanlar, 'hadi gidin oradan 9 bin oyunuz var, topunuz olsa ne yazar diyenler' 40 pare top atıldı, elhamdülillah, 9’mu büyük, 30’mu büyük biz onlara gösterdik" dedi.
Konuşmasının ardından Sarı, kalabalığa papatya atarak teşekkür etti.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)

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