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  4. Amasya Belediyesi'ne 'Uluslararası İdeal Kent' ödülü

Amasya Belediyesi'ne 'Uluslararası İdeal Kent' ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

AMASYA Belediyesi, 'Yeşilkent Amasya' projesiyle, 2020 Uluslararası İdealkent Ödülü almaya hak kazandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Belediyesi, 'Yeşilkent Amasya' projesiyle, 2020 Uluslararası İdealkent Ödülü almaya hak kazandı. Fransa'da düzenlenen yarışmada ödülü alan Başkan Mehmet Sarı, proje ile kentin tarihi dokusunun ön plana çıkarılıp, farkdındalık oluşturduklarını belirterek, "Bu gurur hepimizin" dedi.
Amasya Belediyesi'nce kentin, tarihi dokusunu ön plana çıkarılması için hazırlanan 'Yeşilkent Amasya' projesi, Fransa’nın başkenti Paris’te UNESCO merkezinde gerçekleştirilen yarışmada, 2020 Uluslararası İdealkent Ödülü'ne layık görüldü. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya, proje ekibiyle gittiği Fransa'da, ödülü takdim edildi.
'AMASYAMIZI DÜNYA TANIDI'
Layık görülen ödülle Amasya’yı dünyaya tanıttıklarını belirten Başkan Sarı, “Amasya, Türkiye’de Antik İpekyolu üzerinde, Yeşilırmak Vadisi'nde kurulmuş, birçok farklı medeniyeti barındıran nadide bir şehirdir. 8500 yıllık bir kültür birikimine ev sahipliği yapan Amasya, açık hava müzesi görünümündedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel yapısı ve doğal güzellikleri ile turizm sektörünün Türkiye’deki önemli uğrak noktalarından biridir. Amasya, aralarında Hititler, Frigler, Kimmerler, Pers ve Pontus gibi krallıkların bulunduğu yaklaşık 14 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde, şehzadelerin eğitim merkezi olmuş ve Cumhuriyete giden zaferlerin başlangıç ateşinin yakıldığı yer olarak tarihte önemli rol üstlenmiştir” dedi.
TARİHİ DOKU ÖN PLANDA TUTULDU
Farkındalık yaratacak bir projenin ortaya çıktığını kaydeden Sarı, "Amasya Belediyesi olarak burada ödül almaya hak kazanmış olduğumuz çalışma ile çevre dostu, kadın, yaşlı ve engellilerin konforunu içeren bir proje planladık. Bu gurur, hepimizin. Projemizin ana çıkış noktası, tarihi dokuyu geri planda bırakmadan peyzaj ve mimariyi destekleyen bir tasarım oluştururken, küçük dokunuşlarla farkındalık yaratacak bir yapı ortaya çıkarmak oldu. Yeşil alan içerisinde; ıhlamur, erguvan ağaçları ve Amasya'nın simgesi olan elma ağaçları ile peyzaj planlandı. Tasarlanan bu proje; doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği, enerji için ödenen yüksek miktarlara yönelik yeşil tasarım unsurları ihtiva etmektedir. Projede, kentsel ve mimari dokunun korunması, geri kazanımın sağlanması, yenilenebilir enerji kullanımı, kadın, yaşlı ve engelli dostu unsurları önemsendi. Yerel yöneticiler olarak; dünyamız, geleceğimiz ve insanlık için bu işin üzerimizde bir borç olduğunun farkında olmalıyız" diye konuştu.

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