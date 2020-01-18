Amasya'da 19 yaşındaki genç harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

Daha önce kendisinin 2 tane köpek sahiplendiğini belirten Dinç, üniversite için hazırlık yaptığını ve belirli harçlığı olmasına rağmen kış gününde sokak köpeklerine kendisinin baktığını söyledi.

Yavru köpeklere bakan genç Şafak Can Dinç şunları söyledi:

“19 yaşındayım. Üniversiteye hazırlık yapıyorum. Hayvan sevgisi olan bir insanım yani. Biz böyle gördük babadan yani gerekçe öğretmenlerimizden. Geçtiğimiz günlerde burada bir dişi köpek benim kendi köpeklerimin yanına yavrulamış. Ben tabii dışarı çıktığım zaman gördüm bu durumu. O günde hava pek yağmurlu olduğu için. 12 tane yavru yaptı. 12 yavrudan sadece 6 tanesi kaldı. Yeni sizden isteğim hayvanları dışarı atmayalım. Hayvanları büyüttüysek onları kesin ömürlerinin sonuna kadar bakalım. Ben bunu istiyorum sizden. Çünkü hani bu durum kış günündeyiz şuan sizi de kış günü dışarı atmış olsalar inanın sizde aynı duyguları yaşayabilirsiniz yani.

Ben hayvan sevgisi olan bir insanım. Sizden ricam hayvanları dışarı atmayalım. Büyüttüysek onlara ömürlerinin sonuna kadar bakalım. Ben öyle bir insanım. Öyle gördük yani. Annesi doğurduktan sonra biraz hastalandı hayvan. Çünkü bayağı zayıfladı. Kendini toplayamadı. 3 gündür ona yoğun bir bakım yapıyorum hani biraz köpekten anladığım kadarıyla. Hayvan şuan kötü durumda hala bile uyuz gibi kaşınıyor sürekli. Bilmiyorum yavrularının yanına bile pek fazla girmiyor. Yavrularının yanına girmediği için yani nereden baksan iki gün arayla yavru kaybedebiliyoruz. İnsanın büyüttüğü yavruları kaybetmesi zor bir şey.