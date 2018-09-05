HABER

Amasya'da 2 bin 500 yıllık tarihi keşif! Bütün dünya izliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Amasya’da süren Oluz Höyük kazılarında Pers döneminden kalma yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir saraya ait sütun kaideleri ortaya çıktı.

12 yıldır süren kazıların geçen yılki etabında Pers kentine ait yol, malikane ve ateş tapınağının kalıntılarının bulmaları sonrası çalışmayı derinleştirdiklerini belirten Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Bu sene ilk defa ‘Apadana’ denilen sütunlu bir kabul salonu, bir taht salonu, bir yönetici salonu açığa çıkmaya başladı. Henüz daha kazılarının başlangıcındayız. Ama şu anki bulgular bile çok heyecan verici” dedi.

Buluntuların Anadolu Demirçağ tarihi, Anadolu Eskiçağ tarihi ile Pers arkeolojisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dönmez, “Kimliklendiren ve ünik kılan çok önemli bulgular. Şu an 6 sütun kaidesi ortaya çıkardık. Henüz daha net bir plan ortaya çıkmadı. Bir, iki yıllık kazılarda inşallah bunları da açığa çıkaracağız” diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYA OLUZ HÖYÜK’Ü İZLEMEYE BAŞLADI”

Buldukları Apadana yapısının 2 bin 500 yıllık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dönmez, "Kazıya başlamadan önce ne böyle bir Pers kenti bulacağımızı bilmiyorduk. Ne böyle bir tapınak, ne böyle bir kabul salonu. Hiçbir şey tahmin etmiyorduk. Biz sadece sıradan bir Orta Anadolu höyüğü kazıp Demir Çağı kültürüyle ilgili kendimizce problem olan sorunları çözecektik. Ama bambaşka bir dünyayla karşılaştık. Şu an inanın bütün Orta Anadolu arkeolojisi temelinde, Anadolu arkeolojisi temelinde bütün dünya Oluz Höyük’ü izlemeye başladı. Bence Göbeklitepe’den sonra Anadolu din tarihini güncelleyen Anadolu din tarihini değiştiren çok önemli bir merkez olmaya başladı" şeklinde konuştu.

"MUHTEMELEN ‘KRİTALLA’ BURASI”

Oluz Höyük’ün geleneksel bir kutsal kent olup her gelen kültürün burada bir tapınak yaptığını gözlemlediklerini, bulunan Pers kentinin ismiyle ilgili ise henüz net bir buluntuya rastlayamadıklarını dile getiren Prof. Dr. Dönmez, "Herodot’ta ‘Kritalla’ diye bir kentten bahsediliyor. Orta Anadolu’da. Kritales Yunancası. Muhtemelen Pers Kralı I. Kserkes’in ordularını topladığı Kritalla’nın burası olması lazım" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Karaman ve diğer yetkililerle birlikte kazı alanında incelemelerde bulunup bilgiler alan Amasya Valisi Osman Varol da heyecan verici bulduğu kazılarda şehrin tarih envanterine birçok eser ve bilginin ekleneceğini söyledi. (İHA)

PARTNERBirinci yaşa 50 kişilik parti!Birinci yaşa 50 kişilik parti!
Görme engellilerin ilaç kullanımı için kabartma yazı kampanyasıGörme engellilerin ilaç kullanımı için kabartma yazı kampanyası
Kafkas Üniversitesi hangi şehirde? (Hadi İpucu 5 Eylül 12.30) Kafkas Üniversitesi hangi şehirde? (Hadi İpucu 5 Eylül 12.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya keşif oluz höyük pers dönemi

En Çok Okunan Haberler

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Evli ve 1 çocuk annesi genç kadını dağa götürdü, sonrası korkunç

Evli ve 1 çocuk annesi genç kadını dağa götürdü, sonrası korkunç

Yenişafak yazarından AK Partili belediyeler hakkında olay yaratacak iddia

Yenişafak yazarından AK Partili belediyeler hakkında olay yaratacak iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.