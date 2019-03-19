HABER

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Amasya Doluca-Gümüşhacıköy merkezli bir deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Amasya Doluca-Gümüşhacıköy merkezli bir deprem meydana geldi.

Rasathanenin internet sitesinden alınan bilgiye göre Doluca-Gümüşhacıköy merkezli deprem saat 20.41'de meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da (AFAD) internet sitesinde 20.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 10.3 kilometre olarak açıkladı.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Amasya

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.