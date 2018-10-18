Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Amasya Akpınar'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelms saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.



