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  4. Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

26.06.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da Irak uyrukluların kaldığı 4 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Bahçeleriçi Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen artan alevlere Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Alevleri söndürmek için ek ekiplerde bölgeye sevk edildi. Bir saati aşkın sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi zarar oluştu.

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ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİLER

Binada kalan yabancı uyruklu vatandaşlar eşyalarının küle döndüğü yangını endişeyle takip etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın yerine gelen Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut da söndürme çalışmalarını takip edip bilgi aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Orman İşletme Müdürlüğü ve polis TOMA’sının da müdahale ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya
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