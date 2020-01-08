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  4. Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, biri Eskişehir'e sevk edildi, 3'ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan iki kişiyi yoğun dumana rağmen, dışarı çıkarmayı başardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ile itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları binadan çıkarılan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Burada çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiye personelimiz yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyorlar. Arkadaşlarımızın durumu ağır, Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

Kaymakam Gürkan Demirkale, itfaiyenin, mahsur kaldıkları binadan çıkardığı Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Demirkale, dumandan etkilenen 4 kişiden Aşkın Bayraktar'ın ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini, 3 kişinin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya alışveriş merkezi yangın

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