HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya'da bulundu! 1800 yıllık 'elma mozaiği'

Amasya'da bulundu! 1800 yıllık 'elma mozaiği'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Amasya'da 2013 yılında kaçak kazı sonrasında yapılan kurtarma kazısının ardından ortaya çıkarılan üzerinde elma figürü bulunan bin 800 yıllık mozaik, 7 yıl sonra müzede sergilenmeye başlandı. Misket elma ile ünlü kentte müzeyi ziyaret edenler, mozaiğe ilgi gösteriyor.

Amasya'nın Yavru Köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılı Temmuz ayında kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısında şapelin zeminini oluşturan 24 metrekarelik mozaiğe ulaşıldı. Üzerinde elma ağacı, elma tasviri, keklik ve çeşitli geometrik figürler bulunan mozaik misket elma ile ünlü kentte heyecan yarattı. 1800 yıllık mozaik uzmanlar tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden alınarak Amasya Arkeoloji Müzesi’ne getirildi. Teknik çalışma ve teşhir alanının hazırlanmasının ardından mozaik Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Elma figürlü mozaik müzeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.

'MOZAİK MİSKET ELMANIN TESCİLİ'

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, misket elmasıyla ünlü bir kentte bin 800 yıllık bir mozaikte elma ağacı ve elma figürlerinin bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu tarihi eser Amasya misket elmasının tarihine ışık tutuyor ve bunu da tescilliyor. Asırlardır bu topraklarda misket elma var ve bu kentin meşhur ürünlerinden birisi. Misket elması aynı mozaikte olduğu gibi ala renkte ve tamamen kırmızı değil. Elma şu an nasılsa mozaikte de aynı şekilde yansıtılmış. Bu yapı temelleri ve duvarları çok sağlam şekilde ayakta kalmış. Zeminde de bu mozaik bulundu. Elma figürlerinin olması nedeniyle bu yapının aslında önceden yaşadığı dönemdeki bir toprak ağasına ait olduğunu ardından buranın kiliseye çevrildiğini ve daha sonra da terk edildiğini tahmin ediyoruz” dedi.

Müzeyi ziyaret edenlerin mozaiğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Güngör, "Mozaiği duyup müzeye gelenler oluyor. Ya da müzede mozaikle ilgili bilgi aldıklarında elma figürünü gördüklerinde çok şaşıran ziyaretçiler oluyor. Mozaik henüz yeni teşhir edilmeye başlandı. Kentimizin turizmine katkı sağlayacağını, yerli ve yabancı birçok turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

'Danla ile öpüşmemiz refleksti'

'Danla ile öpüşmemiz refleksti'

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Taksim’de 2 erkek bir kadını tekme tokat darp etti

Taksim’de 2 erkek bir kadını tekme tokat darp etti

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat (20 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, gücü tükenince otobüs durağında yığıldı

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Haliç'te trafik yoğunluğu

Trafik durma noktasına geldi

Muğla'da feci ölüm! Ot toplarken uçurumdan düştü

Feci ölüm! Cansız bedeni 12 saat sonra bulundu

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Başkentte iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.