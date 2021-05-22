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  4. Amasya’da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü

Amasya’da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü

22.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da meydana gelen feci kazada minibüsle çarpışan motosikletteki şahıs hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çağrı Keskin’in (30) kullandığı motosiklet mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın (58) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE UÇTU

Sürücü Keskin’in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker (29) çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine uçtu. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.

''DURUMLARI ÇOK KÖTÜYDÜ''

Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, “Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü” diye konuştu. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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trafik kazası Amasya

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