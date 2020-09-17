Amasya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Uygur köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne giden İbrahim Başara (62) yönetimindeki otomobil, aynı yönde dönüş yapmaya çalışan Salih Acur'un (65) kullandığı kamyona çarptı.

50 metre sürüklenen otomobildeki sürücü İbrahim Başara ile yanındaki Fikri Çakır, kamyonet sürücüsü Salih Acur ile oğlu Abdulsamet Acur (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FİKRİ ÇAKIR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Fikri Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirdi.

