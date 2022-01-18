Amasya'da futbolcu Eren'in ayağı kesilmişti! Ölüm yolculuğu o raylarda hala devam ediyor

Olay, 14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri gelen tren çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Makinist Muammer N.’nin ifadesine başvuruldu.

MİLLİ TAKIM HAYALİ YARIM KALDI

Ameliyata alınan Eren Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında tutulan Eren’in ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Bulut'un kaza olmasaydı, U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği belirtildi.

Eren Bulut'un ayağının kesilmesine neden olan kazanın yaşandığı demiryolu, tercih edilmeye devam ediyor. Bazı kişiler, yaklaşık 100 metre mesafedeki yaya üst geçidini kullanmak yerine demir yolu üzerinden karşıya geçiyor.

''ÜST GEÇİT BİRAZ UZAK KALIYOR''

Tren raylarından geçerek pazara giden Arife Aslan, "Üst geçit biraz uzak kalıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlere tedbir alınması gerekiyor. Biz de böylelikle 'çok uzak' demeyi bırakırız. Keşke böyle elim kazalar da yaşanmasa" dedi.

Rayları kullanarak karşıya geçen Ali Özkan ise, "Acı olayı duyduk, üzüldük. Olmamasını temenni ederdik. Ne yazık ki yaşandı. Belki dikkatsizlik, belki tedbirsizlikten dolayı böyle bir olay yaşandı. İnşallah, bundan sonra böyle acı bir olay yaşanmaz. Yetkililerden bir an önce gereken önlem alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

''İNANILMAZ TRAFİK İŞLİYOR''

Eren'in futbol oynadığı Amasya Özel İdarespor Teknik Direktörü Rasim Tufanoğlu da "Amasya'da doğdum ve bizim çocukluğumuzdan beri burada hiçbir önlem alınmadı. Bizim çocuğumuza, sporcumuza oldu. Başka çocuklara olmasın. Burası o kadar çok işlek bir yer oldu ki, inanılmaz trafik işliyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Başımıza geldiği zaman aklımıza geliyor. Yetkililerimizden rica ediyorum, buraya bir çözüm bulsunlar. Anne ve babası perişan durumda. Bir an önce buraya tedbir almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

